In der Nacht auf Montag Schnee kommt noch einmal nach Kärnten: Wird es wieder weiß? Kärnten - Wie schon öfter in diesem Winter, wird auch dieses Wochenende von Sonntag auf Montag ein wenig Schnee noch bringen - einzig die Mengen werden immer weniger.

“Ja, ein wenig Schnee könnte schon kommen, wir reden hier von bis zu maximal drei Zentimetern, die allerdings auch im Tal fallen können”, meint Andreas Mansberger, Meteorologe bei “GeoSphere Austria”. Mancherorts kann allerdings durchaus für kurze Zeit eine kleine, weiße Decke liegenbleiben. “In den meisten Regionen wird es aber nicht sonderlich viel sein”, so Mansberger.

Schneefall auf Süden und Südosten konzentriert

Außerdem wird die Schneefallgrenze am Montag tagsüber dann wieder auf über 600 Meter steigen. “Darunter wird es regnen”, weiß der Meteorologe. Der Schneefall ist eher auf den Süden und Südosten des Landes konzentriert, auch in Villach und Klagenfurt könnte es wieder ein klein wenig weißer werden. Morgen soll es tagsüber jedenfalls noch einmal richtig schön sonnig in Kärnten sein, ehe uns in der Nacht Frau Holle wieder besuchen kommt.