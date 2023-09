1.012 Personen haben abgestimmt Über 91 Prozent: Sozial­landes­rätin Kampus wird neue SPÖ-Graz-Chefin Graz - Doris Kampus ist die neue SPÖ-Chefin in Graz. 91,01 Prozent der abstimmenden Mitglieder - immerhin 1.012 Personen - haben am heutigen Samstag für sie gestimmt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) Doris Kampus wurde zur neuen Grazer SPÖ-Chefin gewählt. © Land Steiermark/Mühlbacher

Die neue Grazer SPÖ-Chefin Doris Kampus bekräftigte bei ihrer Siegesrede ihr Ziel, Bürgermeisterin in Graz werden zu wollen. “Weil wir es können, weil wir es so viel besser können, als jetzt gemacht wird”, fügte sie außerdem hinzu. Die neue Vorsitzende der Grazer SPÖ zog eingangs einen deutlichen Schlussstrich, indem sie auf Fehler der Vergangenheit hinwies und sich auch wörtlich entschuldigte. “Wir waren zu sehr mit uns beschäftigt und haben die Menschen aus den Augen verloren.” Im selben Atemzug unterstrich Kampus, dass sie die SPÖ “wieder in die Mitte, dort wo die Menschen mit ihren Sorgen und Hoffnungen sind”, führen wolle.

Zwei deutliche Themen-Schwerpunkte

Inhaltlich setzte die Soziallandesrätin zwei deutliche Schwerpunkte bei den Themen Pflege und Bildung, wo sie neue Initiativen der SPÖ vorstellte – einmal geht es um die Anstellung von Menschen, die Angehörige pflegen, die in Graz sozial abgesichert werden müssen. Das zweite Projekt ist die zusätzliche finanzielle Unterstützung von Grazer Brennpunkteschulen, mit denen diese Schulen soziale Maßnahmen umsetzen können. 91,01 Prozent der Mitglieder, die abgestimmt haben, haben für Kampus als neue Grazer SPÖ-Chefin gestimmt.