Frontalcrash Frau wollte nicht auf Kolonne auffahren und lenkte daher in den Gegenverkehr Bezirk Liezen - Am heutigen Samstagvormittag, den 4. März, kam es auf der B320 im Bezirk Liezen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Unfallstelle war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Kurz nach 9 Uhr war eine 25-jährige Autofahrerin aus Niederösterreich auf der B320 in einer Kolonne in Fahrtrichtung Schladming unterwegs. Verkehrsbedingt verringerte die Kolonne allerdings die Geschwindigkeit, was die 25-Jährige zu spät bemerkte. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, riss sie ihr Fahrzeug nach links. Sie streifte den vor ihr fahrenden Wagen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 70-jährigen Deutschen.

Drei Menschen mussten von Rettung versorgt werden

Während die Insassen des vor ihr fahrenden Fahrzeugs unverletzt blieben, wurden der 70-jährige Deutsche, seine 60-jährige Beifahrerin sowie die 25-Jährige vor Ort von der Rettung versorgt – eine weitere medizinische Abklärung lehnten sie allerdings ab. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für rund eineinhalb Stunden zur Gänze gesperrt, eine Umleitung war eingerichtet.