Fehlerhafte Formulierung Zu wenig Geld bekommen: 200.000 Menschen erhalten jetzt vollen Bonus Kärnten - Für insgesamt knapp 200.000 Österreicher hat es in den vergangenen Tagen zu wenig Geld gegeben. Am 1. März hätten Pensionisten eine Ausgleichszahlung in der Höhe von bis zu 500 Euro erhalten sollen - für viele von ihnen gab es allerdings zu wenig Geld. Das soll nun behoben werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / moerschy

Mit 1. März gab es eine große Ausgleichszahlung für 1,8 Millionen Pensionisten in Österreich. Insgesamt hätten es bis zu 500 Euro pro Person sein sollen, gerade bei den Beziehern einer Mindestpension, also jener Gruppe, die das Geld am nötigsten gebraucht hätte, hat es allerdings eine Panne gegeben. Sie haben nicht die volle Direktzahlung erhalten. Die Bundesregierung plant nun jedoch eine umgehende Korrektur der Regelung. “Unser Ziel war ein sozial gerechter Ausgleich der Teuerungen gerade für Menschen mit einer kleinen Pension. Genau das werden wir sicherstellen”, betonen daher Sozialminister Johannes Rauch und ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

“Ich möchte mich entschuldigen

Zusätzlich zu dem Bonus, der bis zu 500 Euro beträgt, wurden übrigens auch die Pensionen mit Anfang März allgemein um 7,8 bis 10,2 Prozent erhöht. Doch eine fehlerhafte Formulierung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hat 200.000 Pensionisten zu wenig Geld gebracht. Die umgehende Korrektur der gesetzlichen Regelung soll nun im Sozialausschuss am 23. März eingebracht werden. Danach soll der Differenzbetrag nachträglich ausgezahlt werden. “Für den Fehler, der bei der Formulierung des Gesetzes passiert ist, möchte ich mich entschuldigen”, so Rauch. Generell gibt es in diesem Jahr – und speziell seit Anfang März – einige Geldzahlungen für die Österreicher. Welche das sind, erfährst du hier.