Glockner, Dobratsch und Co. Neun Gipfel an einem Tag: SPÖ-Unterstützer bewerk­stelligen Unglaubliches Kärnten - Pünktlich zum Wahlkampfende der SPÖ vor der morgigen Landtagswahl hat eine Gruppe von Unterstützern ein ganz besonders beeindruckendes Zeichen gesetzt. Man hat am heutigen Samstag neun Kärntner Gipfel, darunter den Großglockner, erklommen und so ihre Unterstützung für die SPÖ und Spitzenkandidat Peter Kaiser gezeigt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) Mit Video Zahlreiche Unterstützer der SPÖ haben sich auf den Weg zu insgesamt neun Kärntner Gipfeln gemacht. © KK / zVg

42 Tage lang war die SPÖ Kärnten mit Spitzenkandidat Peter Kaiser in Kärnten unterwegs, am gestrigen Freitag hat man den Wahlmarathon am Domplatz in Klagenfurt beendet. Ausgerechnet einen Tag später, am heutigen Samstag, haben es sich allerdings einige ganz besonders eifrige Unterstützer der SPÖ zum Ziel gesetzt, den Landeshauptmann auch von den Gipfeln des Bundeslandes strahlen zu lassen. Vom Kreuzbergl auf 517 Metern bis hin zum Großglockner auf 3.798 Metern war so ziemlich alles dabei, was Rang und Namen hat.

Neun Kärntner Gipfel erklommen

Neun Kärntner Gipfel sind in den vergangenen Stunden von den Unterstützern erklommen worden, “um möglichst viele Menschen für Landeshauptmann Peter Kaiser und seinen erfolgreichen Weg für Kärnten zu begeistern”, meint man gegenüber 5 Minuten. Kaiser selbst sei von der Aktion im Vorab nicht informiert gewesen – es war also eine Überraschung. “Ich bin dankbar für jede Form der Unterstützung und freue mich darauf, gemeinsam mit allen Kärntnern die Zukunft für unser Bundesland zu gestalten. Vielen Dank für diese wunderschöne Geste”, so Kaiser.

Diese Gipfel wurden erklommen: Großglockner - 3.798 Meter

Dobratsch - 2.166 Meter

Koralpe - 2.140 Meter

Kosiak - 2.024 Meter

Gerlitzen - 1.909 Meter

Singerberg - 1.589 Meter

Napalalm - 1.567 Meter

Ulrichsberg - 626 Meter

Kreuzbergl - 517 Meter

Video zeigt die Aktion

Auch ein Video hat man von der Aktion gemacht und zusammengeschnitten. Dieses wurde uns daraufhin auch zur Verfügung gestellt. Dort ist gut zu sehen, wie die Bergsteiger und Unterstützer unterwegs sind und die angesprochenen Gipfel erklommen und mit dem Antlitz Peter Kaisers “ausgestattet” haben.