Viele Einsatzkräfte vor Ort

Zahlreiche Menschen am Schöckl aus Seilbahn geborgen

Schöckl - Am heutigen Samstag war die Bergrettung, die Alpinpolizei und die Feuerwehr am Schöckl. Der Grund dafür: Zahlreiche Menschen mussten aus der Seilbahn geborgen werden. Aber was genau hatte es damit auf sich?

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)