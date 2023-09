Heute Vormittag Eine Person verletzt: Auto nach Auffahr­unfall gegen Leit­schiene geschleudert Sankt Ruprecht an der Raab - Samstagvormittag, am 4. März, kam es auf der L360 im Bezirk Weiz zu einem Auffahrunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 9.30 Uhr war eine 51-Jährige mit ihrem Auto auf der L360 in Fahrtrichtung Etzersdorf unterwegs und wollte links in den Busentalweg einbiegen. Dabei musste sie ihr Fahrzeug anhalten. Ein nachfahrender 59-jähriger Autofahrer hatte eigenen Angaben zufolge den stehenden Wagen aufgrund der blendenden Sonne zu spät bemerkt und fuhr trotz Vollbremsung gegen das Heck des Autos. Dieses wurde durch den Aufprall gegen die Leitschiene geschleudert. Die 51-jährige Frau wurde leicht verletzte in das LKH Weiz gebracht, der 59-Jährige blieb unverletzt.