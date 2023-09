Im Bildungsbereich Tolles Projekt: "Telefon­dol­metscher" soll Sprach­barrieren überwinden Klagenfurt - Da sprachliche Barrieren im Alltag ein großes Problem darstellen können, wird nun das neue Projekt "Telefondolmetscher" im Bildungsbereich angeboten - es ist das Herzensprojekt des Integrationsbeauftragten der Stadt, Sinan Tepe, wie er gegenüber 5 Minuten zugibt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) #GOODNews Der "Telefondolmetscher" ist das Herzensprojekt des Integrationsbeauftragten der Stadt Klagenfurt, Sinan Tepe (2. v. r.). © KK / Leser

Egal ob in der Schule, in der Arbeit oder bei Behördengängen, für viele Menschen sind sprachliche Barrieren im Alltag ein großes Problem. Das neue Projekt “Telefondolmetscher” soll dem nun entgegenwirken. “Es ist ein richtiger Meilenstein”, meint der Integrationsbeauftragte der Stadt Klagenfurt, Sinan Tepe, gegenüber 5 Minuten. Bei wichtigen Gesprächen mit Schülern oder Eltern kann das Lehrpersonal durch dieses Projekt nun Hilfe in sechs Sprachen einholen.

Voraussetzung ist Deutschkenntnis “B1”

Mehr als 40 Freiwillige sind involviert und stehen für diese Tätigkeit ehrenamtlich zur Verfügung – darunter auch Menschen, die sich aktuell in einem Asylverfahren befinden. Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt war allerdings eine Deutschkenntnis im Sprachniveau von mindestens “B1”. “Uns ist es besonders wichtig, dass die Kinder in den Schulen nicht die Leidtragenden dieser sprachlichen Barrieren werden. Das Ziel ist es, dass die Kinder sich bestmöglich entwickeln, die Deutsche Sprache gut lernen und eine Chance auf eine erfolgreiche Zukunft bekommen”, so Tepe abschließend.