Von gestern auf heute Mitten in der Nacht: Dreiste Einbrecher im Lavanttal unterwegs St. Andrä im Lavanttal - In der Nacht auf heute waren Einbrecher in St. Andrä im Lavanttal unterwegs und zwängten das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Aus diesem stahlen sie dann Bargeld und eine Armbanduhr.

In St. Andrä im Lavanttal wurde in der Nacht auf heute, den 4. März, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dazu zwängten sie ein Fenster auf und durchsuchten daraufhin das Haus des 42-jährigen Kärntners. Die Unbekannten konnten im Endeffekt Bargeld und eine Armbanduhr erbeuten, wie die Polizei bekanntgibt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.