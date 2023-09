Wie bleibt man gesund

St. Veiter Gesund­heits­messe zeigte Maßnahmen, wie man gesund bleib

St. Veit an der Glan - Am heutigen Samstag hat die Stadt St. Veit an der Glan zwischen 9 und 16 Uhr die Familien- und Gesundheitsmesse in der Blumenhalle veranstaltet. Im Vordergrund standen bei den über 17 Ausstellern präventive Maßnahmen, um möglichst lange gesund zu bleiben.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (101 Wörter)