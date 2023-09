Toll! Kärntner Skispringer springt mit Team zu Bronze Achomitz / Planica - Der letzte Sprungbewerb war es, der den Österreicherin die siebente Medaille bei den diesjährigen Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica gebracht hat. Und mitten drin auch ein Kärntner, der südlich von Villach zu Hause ist: Daniel Tschofenig. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) SYMBOLFOTO - Der junge Daniel Tschofenig ist nur wenige Kilometer südwestlich von Villach zu Hause. © Oskar Hoeher

Der neue aufgehende Stern am Kärntner-Skispringerhimmel ist Daniel Tschofenig. Er ist in dieser Saison so richtig explodiert und krönte seine herausragenden Leistungen auch mit einer Medaille bei der diesjährigen nordischen Ski-WM in Planica. Mit dem Team konnte er heute die Bronzene erobern und war dabei ein richtiggehender Erfolgsfaktor. Mit tollen Weiten von 136 und 135,5 Metern konnte er mit der bärenstarken Konkurrenz zwei Mal gut mithalten und erreichte die beste und die drittbeste Weite im österreichischen Team an diesem Tag.

Knapp zehn Punkte Vorsprung auf den “Blech-Platz”

Im Team waren noch Michael Hayböck, Jan Hörl und Stefan Kraft. Die Österreicher lagen schlussendlich hinter der Heimmannschaft aus Slowenien und den Norwegern und konnten sich im Kampf um die Medaillen um etwas mehr als zehn Punkte gegen Polen und Deutschland durchsetzen. “Daniel Tschofenig ist nicht nur auf der Schanze ein Ausnahmeathlet, mit seiner sympathischen Art erobert er die Herzen der Sportfans. Er hat heute dafür gesorgt, dass der Abschluss der WM in Planica für Österreich erfolgreich ausgeht”, ist auch Landeshauptmann Peter Kaiser über den Erfolg des Kärntner Skispringers erfreut.