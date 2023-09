2:0-Sieg Siegreich im "Ländle": Sturm kehrt mit drei Punkten zurück Graz / Lustenau - Der SK Sturm Graz war am heutigen Samstag im Bundesliga-Einsatz und konnte die Niederlage von vergangener Woche vergessen machen. Im Ländle gewann man gegen Lustenau mit 2:0. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) SYMBOLFOTO © SK Sturm Graz ­

Der Tabellenzweite hat nach der Niederlage von vergangener Woche gegen die Klagenfurter Austria am heutigen Samstag gegen die Austria aus Lustenau eine Reaktion gezeigt. Am Ende stand auf der Anzeigetafel im Ländle: 0:2 – und zwar für die Grazer. Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore verlief, dauerte es in Hälfte zwei nur sechs Minuten, ehe Affengruber den amtierenden Vizemeister auf die Siegerstraße schoss. Horvat machte dann in der 76. Minute den Sack zu, wodurch der SK Sturm Graz als Sieger wieder zurück in die steirische Landeshauptstadt fahren kann. Für zumindest einen Tag pirscht man sich damit auf sechs Punkte an Tabellenführer Red Bull Salzburg heran.