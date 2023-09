2:1-Heimsieg Hartberg mit wichtigem Last-Minute-Sieg Hartberg - Am heutigen Samstag war der TSV Hartberg in der Fußball-Bundesliga im "Kellerduell" mit dem WAC im Einsatz. Dieses konnten die Steirer dank eines späten Treffers für sich entscheiden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Ein knapper 2:1-Sieg war es schlussendlich für die Hartberger, der wieder ein wenig Befreiung brachte. Da Ried im Parallelspiel gegen die Wiener Austria verlor, liegen die Steirer nun drei Punkte vor den Oberösterreichern auf Tabellenplatz 10. Bereits in der 16. Minute ging man heute gegen den WAC durch Prokop in Führung, die Kärntner konnten das Spiel nach 33 Minuten dank eines Elfmeters von Baribo aber wieder ausgleichen. Danach neutralisierten sich die beiden Teams den größten Teil des Spiels, ehe Providence für die Hartberger doch noch in der letzten Spielminute zum wichtigen Heimsieg traf.