"Catcalling"

Volksbegehren möchte anzügliches Rufen und Pfeifen strafbar machen

Kärnten - In Spanien und Frankreich ist es bereist strafbar, in Österreich werden für das Volksbegehren "Catcalling strafbar machen" seit 25. Oktober online oder auch in den Gemeindeämtern Unterschriften gesammelt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (132 Wörter)