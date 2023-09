Knapp 100 Meter unterhalb des Gipfels Snowboarder am Dobratsch "gefangen": Polizei­hub­schrauber rückte aus Dobratsch - Heute Vormittag sind zwei Snowboarder von der Rosstratte in Richtung Dobratsch-Gipfel aufgestiegen. Bei der Abfahrt konnten sie allerdings schon nach knapp 100 Höhenmetern aufgrund der harten und eisigen Verhältnisse nicht mehr weiter. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © BM.I/Egon Weissheimer

Daraufhin schnallten sie ihre Snowboards ab und brachten sich zu Fuß unterhalb einer kleinen Felswand in Sicherheit – sie befanden sich auf der Nordseite des Dobratsch. Nun kamen sie aber weder vor noch zurück, weshalb die Beiden einen Notruf absetzen mussten. Zwei Bergretter der Ortsstelle Villach wurden daraufhin vom Polizeihubschrauber in die Nähe des Einsatzortes gebracht, der Rest der Mannschaft blieb vorerst in Bereitschaft im Tal. Die Besatzung des Hubschraubers führte danach die Bergung der Snowboarder mit dem Tau durch und brachte sie zurück auf die Hochebene des Dobratsch. Im Einsatz standen neun Mitglieder der Bergrettung sowie das Team des Polizeihubschraubers.