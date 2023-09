Gefälschte Aufenthaltstitel Als Iren ausgegeben: Zwei Männer am Klagenfurter Flughafen abgefangen Klagenfurt - Zwei Männer wurden heute Nachmittag am Klagenfurter Flughafen angehalten. Sie hatten gefälschte, irische Aufenthaltstitel bei sich. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © 5min.at

Im Zuge von Ausreisekontrollen haben Polizeibeamte am Flughafen Klagenfurt heute gegen 14.30 Uhr bei einem georgischen (39 Jahre alt) und einem moldawischen (43 Jahre alt) Staatsbürger jeweils gefälschte Aufenthaltstitel festgestellt. Sie gaben sich als Iren aus. Bei der Befragung gaben die Beiden zu, dass sie die Aufenthaltstitel in Polen gekauft bzw. geschenkt bekommen haben. Von Klagenfurt aus wollten sie heute nach Irland reisen, um dort zu arbeiten. Die beiden Männer müssen nun mehrere hundert Euro an Sicherheitsleistungen bezahlen und werden auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem werden sie zur Einleitung eines Abschiebeverfahrens dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übergeben.