Wahlsonntag wird sonnig und warm: Dennoch ist Schnee möglich

Am Wahlsonntag dürfte es in Kärnten den ganzen Tag über sonnig und frühlingshaft warm werden. Vereinzelt können auch Wolken durchziehen, sie sollen jedoch harmlos bleiben. Schnee ist dann vor allem in der Nacht auf Montag möglich.

Mit vielen Sonnenstunden ist am Sonntag in Kärnten zu rechnen. Frühnebel soll dabei, laut Meteorologen der GeoSphere Austria, nur vereinzelt ein Thema sein. Ganz so ungetrübt wie noch am Samstag wird es zwar nicht sein, die Wolkenfelder, die durchziehen, dürften bis zum Abend aber relativ harmlos sein. Die Temperaturen sollen angenehme 7 bis 11 Grad erreichen. In der Nacht von Sonntag auf Montag dürfte die Bewölkung dann allerdings wieder etwas stärker werden und es könnte auch wieder etwas Schnee fallen. Wie viel es sein wird und wo am meisten kommt, erfahrt ihr hier.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

