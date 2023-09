Spätestens in der Nacht

Steirischer Sonntag wird wolkig aber warm: Dennoch könnte Schnee fallen

Steiermark - In der Steiermark wird es am Sonntag wieder etwas trüber als noch in den nächsten Tagen. Ausgedehnte Wolkenfelder können den Sonnenschein immer wieder mal zurückdrängen. Spätestens in der Nacht auf Montag könnte es dann auch wieder schneien.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (120 Wörter)