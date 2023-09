Landtagswahl 2023 Kärnten wählt: Erste Wahllokale öffnen um 7 Uhr Kärnten - Rund 428.929 wahlberechtigte Kärntnerinnen und Kärntner haben am heutigen 5. März die Möglichkeit, zur Wahlurne zu schreiten. Erste Wahllokale öffnen bereits um 7 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © 5min.at

Am heutigen 5. März 2023 wählt Kärnten den Landtag – also jene 36 angelobten Abgeordneten, welche künftig die Interessen des Bundeslandes vertreten sollen. Zur Wahl stehen SPÖ, FPÖ, ÖVP, Team Kärnten, Die Grünen, NEOS, Vision Österreich und Bündnis für Kärnten. Die stimmenstärkste Partei wird künftig den Landeshauptmann stellen. Diesen Posten hatte in den vergangenen fünf Jahren Peter Kaiser inne. Auch heuer tritt er als Spitzenkandidat der SPÖ bei der Landtagswahl in Kärnten an. Aber auch andere können sich vorstellen, heute von Kärntens Bevölkerung zum Landeshauptmann gekürt zu werden.

Die Spitzenkandidaten der Parteien: SPÖ – Peter Kaiser

FPÖ – Erwin Angerer

ÖVP – Martin Gruber

Team Kärnten – Gerhard Köfer

Die Grünen – Olga Voglauer

NEOS – Janos Juvan

Vision Österreich – Alexander Todor-Kostic

Bündnis für Kärnten - Karlheinz Klement

Wer darf wählen?

Wer mitentscheiden möchte, sollte heute zum Wahllokal schreiten. Die ersten öffnen bereits um 7 Uhr. Der landesweite Wahlschluss ist um 16 Uhr. Aber Achtung: Kleinere Gemeinden schließen ihre Wahllokale bereits zur Mittagszeit. An der Wahl können alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatbürger mit einem Hauptwohnsitz in Kärnten teilnehmen. “Wie in Österreich üblich sind alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 16. Lebensjahr wahlberechtigt”, heißt es seitens des Landes abschließend.