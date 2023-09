Am Samstag Zwei Einbrüche an einem Abend: Schmuck und Marken­bekleidung gestohlen Villach & St. Veit - Am Samstagabend wurden sowohl eine Wohnhausanlage in Villach als auch ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit an der Glan von Einbrechern heimgesucht. Gestohlen wurde hauptsächlich Schmuck und Markenbekleidung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) SYMBOLFOTO © sdecoret/stock.adobe.com

Gleich zwei Einbruchsdiebstähle haben sich am Samstagabend in Kärnten ereignet. So zwängten bisher unbekannte Täter zwischen 16 und 20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Überfeld im Bezirk St. Veit an der Glan auf und durchsuchten das gesamte Haus. Im Zuge dessen erbeuteten sie Armreifen, Goldringe, Ohrringe und Halsketten in bislang unbekannter Höhe. “Der Gesamtschaden steht noch nicht fest”, heißt es seitens der Polizei.

Modebewusste Einbrecher?

Es scheint so, denn auch beim zweiten Einbruch wurden Schmuck, Markenbekleidung und Handtaschen gestohlen. Die bislang unbekannten Täter brachen zwischen 18.15 und 21 Uhr in gleich drei Wohnungen einer Wohnhausanlage in Villach-St. Leonhard ein. “Bei allen drei Wohnungen zwängten diese die Terrassentüren auf”, erklären die Beamten. Sie ermitteln nun in dem Fall.