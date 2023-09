Landtagswahl voll im Gange Erste Spitzen­kandidaten haben ihre Stimmen abgegeben Kärnten - Heute ist der Tag der Wahrheit: Bis 16 Uhr können die Kärntnerinnen und Kärntner ihre Stimme abgeben und mitbestimmen, wer künftig ihre Interessen im Kärntner Landtag vertreten wird. Auch einige Spitzenkandidaten besuchten bereits das Wahllokal. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © 5min.at

Bei strahlendem Sonnenschein geht am heutigen Sonntag, dem 5. März 2023, in Kärnten die Landtagswahl über die Bühne. Rund 428.900 Kärntnerinnen und Kärntner sind wahlberechtigt und haben heute die Möglichkeit in einem Wahllokal ihre Stimme abzugeben oder in den vergangenen Wochen per Briefwahl oder beim Vorwahltag abzustimmen. Auch FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer machte bereits von seinem Wahlrecht Gebrauch. Als erster der insgesamt acht Spitzenkandidaten hat der Freiheitliche seine Stimme in seinem Heimatort Mühldorf abgegeben. Kurz darauf folgte Team-Kärnten Spitzenkandidat Gerhard Köfer. Aber auch die GRÜNE-Spitzenkandidatin Olga Voglauer, ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber und NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan haben bereits gewählt. Zur Mittagszeit gab dann auch SPÖ-Spitzenkandidat Landeshauptmann Peter Kaiser seine Stimme ab.