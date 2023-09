Samstagabend

Bosnischer Kultur­verein feierte 10-jähriges Jubiläum

Klagenfurt - Der Bosnische Kulturverein "Divanhana" feierte sein 10-jähriges Jubiläum. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) besuchte die Feierlichkeit des Vereins am Samstagabend in der Messehalle 5 in Klagenfurt mit mehreren Hundert Besuchern.

von Tanja Janschitz