Kärntner Tierschutzverein Boomer und Josy warten im Tierheim Villach auf dich Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute sechs der süßen Fellnasen vor. Die Vierbeiner können direkt beim Tierschutzverein Villach kennengelernt und auch dort adoptiert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) © Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten zwei Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Hast du einen Platz für Boomer?

Boomers Steckbrief Mischling

männlich

kastriert

braun

geb.: 25. März 2016

Der gut erzogene Hund “Boomer” ist auf der Suche nach einem kinderlosen Zuhause bei einer Einzelperson. “Ideal wären hundeerfahrenen Menschen”, betonen die Tierpfleger aus dem Kärntner Tierschutzverein in Villach. Die Fellnase mag Katzen, kann auch mal allein bleiben und fährt gerne mit Auto mit.

"Boomer" ist aktuell im Tierheim Villach. © Tierheim Villach

Josy wünscht sich ein ruhiges Zuhause

Josys Steckbrief weiblich

kastriert

weiß-grau

geb.: 2015

Für Katze “Josy” suchen die Tierpfleger des Kärntner Tierschutzvereins ein ruhiges Zuhause mit Freigang. Vor allem Fremden gegenüber ist sie anfangs noch sehr skeptisch. Mit etwas Zeit und vielen Leckerchen kann man Josys Vertrauen aber rasch gewinnen.

"Josy" möchte dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Kaninchen und Meerschweinchen abzugeben

Auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause sind auch mehrere Kaninchen und Meerschweinchen. Sie sind teils an Außenhaltung und teils an Innenhaltung gewöhnt und warten ebenfalls im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf dich.

© Tierheim Villach © Tierheim Villach

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen “Besichtigungszeiten” oder nach telefonischer Vereinbarung.