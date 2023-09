In der Nacht auf Sonntag

Explosion in Spittaler Betrieb: Feuerwehr rückte aus

Bezirk Spittal an der Drau - Die Freiwilligen Feuerwehren rückten in der Nacht auf Sonntag zu einem Betrieb im Bezirk Spittal an der Drau aus. Dort war es durch austretendes Material in einem Schmelzofen zu einer Explosion gekommen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)