Landtagswahl 2023 Erste Hoch­rechnungen werden kurz nach 16 Uhr erwartet Kärnten - Die Spannung steigt: Seit 7 Uhr haben die ersten Wahllokale in Kärnten geöffnet und auch die ersten Stimmen wurden bereits abgegeben. Erste Hochrechnungen werden kurz nach dem landesweiten Wahlschluss um 16 Uhr erwartet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Kärnten wählt: Erste Wahllokale öffnen um 7 UhrStimm­zettel richtig aus­füllen: Das solltet ihr auf keinen Fall machen

Tag der Wahrheit: Am heutigen Sonntag, dem 5. März 2023, wählen die Kärntnerinnen und Kärntner einen neuen Landtag. Die ersten Wahllokale in Villach und Klagenfurt öffneten bereits um 7 Uhr. Zur Wahl stehen acht Parteien, darunter SPÖ, FPÖ, ÖVP, Team Kärnten, Die Grünen, NEOS, Vision Österreich und Bündnis für Kärnten. Wer das Rennen macht, wird sich noch heute Abend zeigen. Erste Hochrechnungen werden bereits kurz nach dem landesweiten Wahlschluss um 16 Uhr erwartet. Auch die Wahlkartenstimmen sollen laut Medienberichten noch heute ausgezählt werden. Ein endgültiges Ergebnis soll frühestens am Sonntagabend, spätestens am Montag vorliegen.