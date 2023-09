Liveticker zur Landtagswahl Riesen­verlust für SPÖ: Das war die Kärntner Landtagswahl 2023 Kärnten - Die heutige Landtagswahl ist geschlagen, die SPÖ geht als Erstplatzierter aus der Wahl hervor, muss allerdings riesige Verluste hinnehmen. Dahinter platzieren sich mit einem leichten Plus jeweils die ÖVP und FPÖ. Wir haben für euch den ganzen Tag über einen Liveticker erstellt, der im Artikel ebenfalls zu finden ist. von Redaktion 20 Minuten Lesezeit (2430 Wörter) Olga Voglauer (links) zieht mit ihren Grünen nicht in den Landtag ein, Peter Kaiser (rechts) musste mit der SPÖ starke Verluste hinnehmen. © 5min.at

Die Landtagswahl 2023 in Kärnten hat riesige Verluste für die SPÖ gebracht. Gleichzeitig konnte vor allem das Team Kärnten stark zulegen und kommt voraussichtlich knapp über 10 Prozent. Die ÖVP schaffte, den Umfragen zum Trotz, ein leichtes Plus, die FPÖ platzierte sich – ebenfalls mit einem leichten Plus – auf dem zweiten Platz hinter den Sozialdemokraten. Nicht in den Landtag schaffen es die Grünen und die NEOS. Auch alle weiteren zur Wahl angetretenen Parteien werden nicht in den Landtag einziehen. Im Anschluss findet ihr auch noch den Wahlticker.

Liveticker zur Kärntner Landtagswahl 2023

21.20 Uhr – Vorläufiges Endergebnis bekanntgegeben

Mit dem vorläufigen Endergebnis kommt die SPÖ auf 15 , die FPÖ auf neun, die ÖVP auf sieben und das Team Kärnten auf fünf Sitze im Kärntner Landtag. Die Wahlbeteiligung ist bei dieser Wahl von 68,63 Prozent (2018) auf 71,59 Prozent angestiegen. Mit fast 50.000 Wahlkarten wurden bei dieser Wahl in etwa doppelt so viele wie noch 2018 ausgestellt. Von den abgegebenen Stimmen waren 4.460 ungültig.

Vorläufiges Endergebnis

20.35 Uhr – jetzt ist auch Villach ausgezählt

Bezirk Villach-Stadt

20 Uhr – aktuellste Hochrechnung ohne Schwankungsbreite

Die aktuellste Hochrechnung hat mittlerweile eine Schwankungsbreite von 0,0 Prozent, kann also als recht genau betrachtet werden. Mittlerweile fehlt nur noch das Stadtergebnis von Villach, alle anderen Kärntner Gemeinden sind ausgezählt. Die SPÖ liegt bei 38,9 Prozent vor der FPÖ mit 24,5 Prozent und der ÖVP mit 17,1 Prozent. Das Team Kärnten hat die 10-Prozent-Marke knapp überschritte (10,1 Prozent).

Aktuellste Hochrechnung, Kärnten

19.15 Uhr – Klagenfurt ausgezählt

Bezirk Klagenfurt-Stadt

18.55 Uhr – Hochrechnung – bereits 83% ausgezählt

Nächste Hochrechnung, kärntenweit

18.40 Uhr – Auch Wolfsberg klar rot

Der Bezirk Wolfsberg ist der mittlerweile siebente, ausgezählte Bezirk Kärntens. Auch hier konnte die SPÖ recht klar die Oberhand behalten, musste dennoch Verluste von knapp 6,6 Prozent hinnehmen. Ihr direkter Verfolger, die FPÖ, hatte allerdings ebenfalls ein Minus zu verzeichnen – etwas mehr als zwei Prozent haben die “Blauen” im Bezirk verloren. Der größte Profiteur der Verluste ist das Team Kärnten, das um fast sechs Prozent zulegen konnte.

Bezirk Wolfsberg

18.36 Uhr – Klagenfurt-Land ist fertig ausgezählt – und bleibt ebenfalls rot

Die rote Welle geht weiter durch die Kärntner Bezirke. Während man landesweit zwar klar verliert, erstrahlen immerhin die Bezirke weiterhin in rot. So auch der Bezirk Klagenfurt-Land, in welchem die Sozialdemokraten knapp 39,4 Prozent der Stimmen abbekommen haben. Damit liegen sie fast 20 Prozent vor der zweitplatzierten FPÖ, die knapp über 20 Prozent ergattern konnte.

Bezirk Klagenfurt-Land

18.30 Uhr – Grünen-Bundesklubobfrau sorgt für Irritation

Obwohl es die Grünen wohl wieder nicht in den Landtag in Kärnten schaffen und die 5-Prozent-Marke recht deutlich verfehlen, sorgt die Grünen-Bundesklubobfrau Sigrid Maurer für viel Irritation. Im “Ö1-Sonderjournal” meint sie, man hätte “das Ziel erreicht”. “Immerhin haben wir ein Plus stehen”, meint sie gegenüber ihren Interviewpartnern.

18.25 Uhr – Rückblick auf letzte Landtagswahl

Wer kann sich noch erinnern? 2018 war die letzte Landtagswahl in Kärnten, damals schrammte die SPÖ nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei, heute wurden sie mit einem dicken Minus von knapp acht Prozent abgestraft. Der FPÖ gelang von ihren etwas weniger als 23 Prozent immerhin ein kleines Plus auf knapp über 24 Prozent. Die ÖVP konnte ebenfalls Stimmen hinzugewinnen – trotz der eher düsteren Prognosen, die es im Vorfeld der Wahl gegeben hat. Hier noch einmal das Ergebnis der Wahl von vor fünf Jahren.

Ergebnis Landtagswahl 2018

18.15 Uhr – Kärnten weiterhin klar rot

Trotz der massiven Verluste, die die SPÖ hinnehmen muss, erstrahlt Kärnten weiterhin in rot. Fünf Bezirke sind schon ausgezählt, in jedem davon war die SPÖ die stärkste Kraft – wenn es auch in manchen Bezirken enger war als in anderen.

18.10 Uhr – Rendi-Wagner “schmerzt” das Ergebnis

Auch die rote Spitzenpolitikerin in Österreich, Pamela Rendi-Wagner, ist heute vor Ort. “Das Ergebnis schmerzt uns natürlich sehr”, ist sie von der Landtagswahl in Kärnten persönlich sehr enttäuscht. “Jetzt gilt es natürlich, das alles zu analysieren und intern zu diskutieren.” Es sei eine reine Kärnten-Wahl gewesen und keine Bundeswahl. Zudem habe die SPÖ den klaren Auftrag erhalten, Koalitionsgespräche zu führen.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gibt Interviews zur Kärntner Landtagswahl. © 5min.at

18.06 Uhr – Villach-Land ebenfalls rot

Auch der Bezirk Villach-Land bleibt – wenig überraschend – ganz klar in der Hand der SPÖ. Hier konnten die Sozialdemokraten sogar die 40-Prozent-Marke knapp überspringen. Dahinter folgen FPÖ, ÖVP und Team Kärnten mit Respektabstand.

Bezirk Villach-Land

18.05 Uhr – Jetzt ist auch Hermagor ausgezählt

Der Bezirk Hermagor zeigt sich einmal mehr als rote Hochburg in Kärnten. Die SPÖ verliert zwar auch hier fast sechs Prozent, kann aber die Spitzenposition deutlich halten. Dahinter folgt nicht die FPÖ sondern die ÖVP, die einen deutlichen Vorsprung auf die Freiheitlichen haben. Das Team Kärnten liegt an vierter Stelle mit knapp über neun Prozent.

Bezirk Hermagor

18 Uhr – Stimmen im Bezirk St. Veit ausgezählt

Mit St. Veit an der Glan wurde nun auch der erste Bezirk ausgezählt, der einen deutlicheren Unterschied zwischen SPÖ und FPÖ zeigt. Insgesamt sind es fast zehn Prozent Vorsprung, die die SPÖ in St. Veit noch behält auf die FPÖ – bei der letzten Wahl waren es noch knapp acht Prozent mehr. Die ÖVP konnte hier über fünf Prozent hinzugewinnen.

Bezirk St. Veit an der Glan

17.55 Uhr – Bezirk Spittal ebenfalls ausgezählt

Auch im Bezirk Spittal sind die Stimmen mittlerweile ausgezählt. Die SPÖ hat hier die Nase, ähnlich wie in Feldkirchen, nur knapp vorne. Weniger als zwei Prozent Vorsprung sind es auf die FPÖ. Im Heimatbezirk von Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer gelingt dem Team Kärnten jedenfalls der deutliche Sprung über die 10-Prozent-Marke mit 11,79 Prozent.

Bezirk Spittal an der Drau

17.50 Uhr – ÖVP ist “zutiefst demütig”

Die Hochrechnung von SORA ergab um 17.15 Uhr ein Plus von 1,8 Prozent für die Kärntner Volkspartei. Noch müssen einige Kärntner Gemeinden und Städte ausgezählt werden, die Freude bei Spitzenkandidat Martin Gruber (ÖVP) ist dennoch groß: “Wenn es nach den Prognosen gegangen wäre, wären wir einstellig. Jetzt sind es mehr als 17 Prozent geworden. Ich bin dankbar, dass uns diese Aufholjagd geglückt ist.” Gruber freut sich über die Bestätigung seitens der Bevölkerung. Auch Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig (ÖVP) nimmt das Plus “zutiefst demütig und dankbar” entgegen, erklärt sie gegenüber der APA.

ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber im Interview. © 5min.at Auch Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig (ÖVP) ist froh über das tolle Ergebnis bei der Wahl. © 5min.at

17.45 Uhr – Grüne und NEOS kommen wohl nicht in den Landtag

5 Prozent – das ist die magische Hürde, die jede Partei überspringen muss, will sie in den Landtag einziehen. Die Grünen, NEOS und Vision Österreich dürften das wohl nicht schaffen. Noch eindeutiger sieht das Ganze bei den Parteien “Stark”, dem “BFK” und der “KPÖ” aus. Die Grünen liegen bei aktuellen Hochrechnungen bei 3,7 Prozent, NEOS und Vision Österreich liegen bei 2,4 Prozent noch einmal deutlich dahinter. Die Schwankungsbreite liegt auch nur noch bei 0,6 Prozent.

Aktuelle Hochrechnung, Kärnten

17.40 Uhr – Erster Bezirk ausgezählt – Feldkirchen ist rot

Mit Feldkirchen ist mittlerweile auch der erste Kärntner Bezirk ausgezählt. Die SPÖ ging dort allerdings nur sehr knapp siegreich hervor. 32,77 Prozent der Feldkirchner haben für die SPÖ gestimmt, 30,61 Prozent wollten die FPÖ ganz vorne haben. Dahinter folgen aber, wie auch kärntenweit, die ÖVP und das Team Kärnten auf den Plätzen.

Feldkirchen

17.30 Uhr – Nächste Hochrechnung, Schwankungsbreite unter einem Prozent

Kärnten, aktuelle Trendrechnung

17.15 Uhr – Neue Hochrechnung da – Schwankungsbreite bei einem Prozent

Regelmäßig kommen neue Hochrechnungen rein, die die SPÖ mit jedem Mal ein klein wenig stärker sehen. Bei der aktuellsten hat man 39,3 Prozent und nähert sich der 40-Prozent-Marke immer weiter an. Die FPÖ verliert im Vergleich zur letzten Hochrechnung wieder und liegt noch bei 24,3 Prozent. Schafft die SPÖ die 40 Prozent? Spannend ist auch noch, ob die Grünen den Einzug in den Landtag und das Team Kärnten die 10-Prozent-Marke erreichen. Letztere liegen aktuell bei genau diesen 10 Prozent. Die Schwankungsbreite beträgt mittlerweile nur noch einen Prozent.

Kärnten, aktuelle Trendrechnung

17.10 Uhr – Auch der Vizekanzler ist hier

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat sich die Kärnten-Wahl nicht entgehen lassen und traf gleichzeitig mit der Grünen Spitzenkandidatin Olga Voglauer ein. Während es für die Grünen mit dem Einzug in den Landtag aktuell schlecht aussieht, man aber noch hofft, meint Kogler zur Wahl: “Olga Voglauer hat ein Comeback eingeleitet. Es gibt einmal ein Plus in Kärnten, wo sich die Grünen traditionell am schwersten tun.” Er möchte noch auf das endgültige Ergebnis abwarten.

Vizekanzler Werner Kogler (GRÜNE) blickt ebenfalls gespannt auf das Geschehen in der Kärntner Landesregierung. © 5min.at Grüne-Spitzenkandidatin Olga Voglauer mit Vizekanzler Werner Kogler. © 5min.at GRÜNE-Spitzenkandidatin Olga Voglauer mit Vizekanzler Werner Kogler. © 5min.at

17.05 Uhr – Politikerreaktionen zur Wahl

Die ersten Politikerreaktionen sind nun ebenfalls bereits mit den Spitzenkandidaten eingetroffen oder online zu finden. Unter anderem ist der bisherige Verkehrs- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) äußerst dankbar und drückt das auf Facebook auch dementsprechend aus. Auch FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer ist mit dem Ergebnis aktuell zufrieden. Janos Juvan von den NEOS, die es voraussichtlich nicht in den Landtag schaffen, möchte die finalen Ergebnisse, die Mittwoch eintreffen, noch abwarten und erst dann analysieren und Prognosen für die Zukunft abgeben. Olga Voglauer von den Grünen möchte ebenfalls noch warten, bis die Städte ausgezählt sind. “Wir wussten immer, es wird knapp”, so die Grünen-Spitzenkandidatin. Die Grünen liegen aktuell deutlich außerhalb der 5-Prozent-Marke.

16.55 Uhr – erste Spitzenkandidaten treffen ein

Kurz vor 17 Uhr sind nun auch die ersten Spitzenkandidaten bei der Landesregierung eingetroffen und stellen sich den Fragen der Medien. Den Anfang machte Gerhard Köfer vom Team Kärnten, gefolgt von Janos Juvan von den NEOS, die es wohl nicht in den Landtag schaffen werden. Juvan möchte “natürlich noch die finalen Ergebnisse abwarten”. Ohne Ergebnis möchte er noch nichts analysieren oder Prognosen für die Zukunft abgeben. Auch Erwin Angerer von der FPÖ ist eingetroffen. Er selbst ist mit dem Ergebnis zufrieden. Auch Köfer ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. “Wir haben uns das Wahlziel von 10 Prozent gesetzt.” Nach aktuellem Stand würde man das tatsächlich erreichen.

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer © 5min.at NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan ist eingetroffen. © 5min.at FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer ist gerade angekommen. © 5min.at Grüne-Spitzenkandidatin Olga Voglauer mit Vizekanzler Werner Kogler. © 5min.at ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber im Interview. © 5min.at

16.45 Uhr – Zusammenfassung der ersten Trendrechnungen

Die ersten Trendrechnungen haben in jedem Fall überrascht: Die SPÖ hat das erklärte Ziel – ein 4er solle vorne stehen – verfehlt. Dennoch können sie Platz 1 klar verteidigen. Die Freiheitlichen legen, ganz im Gegensatz zur Niederösterreich-Wahl, nur leicht zu. Der ÖVP dürfte die Aufholjagd gelungen sein, entgegen einiger Umfragen legen sie zu und können Platz 3 verteidigen. Währenddessen ist auch die zweite Trendrechnung der SORA eingetroffen. Die FPÖ hat seit der ersten Trendrechnung kurz nach 16 Uhr um 0,9 Prozent zugelegt, die SPÖ befindet sich aktuell bei 39 Prozent. Die Schwankungsbreite liegt noch bei 2,6 Prozent.

Kärnten, Trendrechnung

16.40 Uhr – Warten auf die Spitzenkandidaten

Vor und in der Landesregierung warten die Medienvertreter und Parteimitglieder aktuell gespannt auf die Spitzenkandidaten, die in der nächsten Stunde in der Landesregierung eintreffen sollen. Währenddessen treffen die ersten Politiker, wie Wolfsbergs FPÖ-Stadträtin Isabella Theuermann, bereits ein.

Die Wolfsberger Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) trifft ein. © 5min.at Gespanntes Warten auf die Spitzenkandidaten. © 5min.at Marina Koschat-Koreimann und Thomas Fian: Warten auf Team Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer. © 5min.at Der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider und sein Büroleiter Patrick Jonke (beide Team Kärnten). © 5min.at SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher © 5min.at

16.30 Uhr – Trends werden immer genauer

Die aktuellste Trendrechnung der “SORA” zeigt “nur noch” eine Schwankungsbreite von 3,1 Prozent an. Viel verändert hat sich bei den Ergebnissen aber freilich nicht. Die SPÖ hat weitere 0,2 Prozent zur letzten Trendrechnung verloren, die FPÖ dafür um 0,5 Prozent zugelegt. Gegen 17 Uhr ist mit der ersten Hochrechnung zu rechnen.

16 Uhr – Trendrechnung zeigt deutlich besseres SPÖ-Ergebnis

Um 16 Uhr haben die letzten Wahllokale in Kärnten geschlossen, nun ist die erste Trendrechnung da. Laut dieser ist die SPÖ derzeit die stimmenstärkste Partei, hätte aber nach ersten Ergebnissen massiv verloren. Auf Platz zwei liegt die FPÖ vor der ÖVP. 42 der 132 Kärntner Gemeinden sind aktuell ausgezählt, das Ergebnis könnte und wird sich also noch verändern, die Schwankungsbreite liegt bei 3,5 Prozent. “Es sind erst zehn Prozent der Stimmen ausgezählt”, meint auch Landespressesprecher Gerd Kurath. Es bleibt also noch spannend. “Bis 22 Uhr sollten dann auch die letzten Sprengel in Klagenfurt ausgezählt sein”, so Kurath. Das tatsächliche Endergebnis ist am Mittwoch zu erwarten.

Kärnten, erste Trendrechnung

Hierbei handelt es sich um eine Trendrechnung von SORA. Die Schwankungsbreite liegt bei 3,5 Prozent. © 5min.at

15.30 Uhr – Gespanntes Warten

In einer halben Stunde wird in der Kärntner Landesregierung die erste Hochrechnung zur heutigen Landtagswahl veröffentlicht. Welche Parteien ziehen in den Landtag ein? Bald werden wir es wissen.

Im Spiegelsaal werden letzte Vorbereitungen getroffen. © 5min.at

15.00 Uhr – Noch 60 Minuten Zeit …

Jetzt heißt es sputen: Wer noch nicht gewählt hat, kann dies noch bis 16 Uhr nachholen. Danach erfolgt der landesweite Wahlschluss. Kurz danach wird die erste Hochrechnung bekannt gegeben.

14.00 Uhr – Wir sind für euch live dabei

Knapp zwei Stunden sind es noch, bis in ganz Kärnten die Wahllokale schließen. Bei der Kärntner Landesregierung treffen indes die ersten Journalisten ein. Über 50 Kameras, über 300 Reporter von Print- und Digitalmedien aus allen Bundesländern und Nachbarstaaten sowie über 100 Personen der wahlwerbenden Parteien, Helfer und Mitarbeiter, werden sich heute Abend in der Landesregierung aufhalten. Auch wir sind für euch vor Ort.

Am Foto: Chefin Yvonne Schmid-Berger (re.) mit der Marketing & Social Media-Leiterin Carolina Kucher (li.). © 5min.at

13.15 Uhr – Ganz Österreich blickt nach Kärnten

Das beweist nun sogar ein Facebookvideo vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich. Er wünschte seinem Parteikollegen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) alles Gute für die heutige Wahl.

12:00 Uhr – Erste Wahllokale geschlossen

Erste Wahllokale in kleineren Kärntner Gemeinden haben zur Mittagszeit ihre Türen geschlossen. In Klagenfurt oder Villach kann hingegen noch bis 16 Uhr gewählt werden. Dann ist offizieller Wahlschluss.

Einige Wahllokale in kleinen Gemeinden haben um 12 Uhr geschlossen. © 5min.at

11.45 Uhr – Kurz vor dem Mittagessen wählte auch Kaiser

SPÖ-Spitzenkandidat Landeshauptmann Peter Kaiser machte sich zur Mittagszeit auf, um seine Stimme im Wahllokal an der Uni Klagenfurt abzugeben. An seiner Seite: Lebensgefährtin Ulrike Wehr.

11.00 Uhr – Fast alle Spitzenkandidaten haben schon gewählt

Vor gut einer halben Stunde gab Team-Kärnten Spitzenkandidat Gerhard Köfer seine Stimme in Spittal an der Drau ab. Kurz darauf folgten NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan, ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber und die GRÜNE-Spitzenkandidatin Olga Voglauer. Sie hat ihre Stimme heute Vormittag in ihrer Heimatgemeinde Ludmannsdorf abgegeben. Dabei zeigt sie sich optimistisch: “Ich bin zuversichtlich, dass wir uns heute Abend über ein gutes Ergebnis freuen können.”

Gerhard Köfer wählte in Spittal an der Drau. © Team Kärnten Die GRÜNE-Spitzenkandidatin Olga Voglauer wählte in ihrer Heimatgemeinde Ludmannsdorf. FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer vor dem Wahllokal in Mühldorf. © FPÖ Kärnten ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber samt Familie vor dem Wahllokal. © ÖVP Kärnten

9.45 Uhr – Erster Spitzenkandidat hat seine Stimme abgegeben

Bei strahlendem Sonnenschein geht am heutigen Sonntag die Kärntner Landtagswahl über die Bühne. Rund 428.900 Kärntner sind wahlberechtigt und haben heute die Möglichkeit, in einem Wahllokal ihre Stimme abzugeben. Auch FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer machte bereits von seinem Wahlrecht Gebrauch. Als erster der insgesamt acht Spitzenkandidaten hat der Freiheitliche seine Stimme in seinem Heimatort Mühldorf abgegeben.

9.00 Uhr – Erste Hoch­rechnungen werden kurz nach 16 Uhr erwartet

Die Spannung steigt: Seit 7 Uhr haben die ersten Wahllokale in Kärnten geöffnet und auch die ersten Stimmen wurden bereits abgegeben. Erste Hochrechnungen werden kurz nach dem landesweiten Wahlschluss um 16 Uhr erwartet.

6.45 Uhr – Erste Wahllokale öffnen um 7 Uhr

Rund 428.929 wahlberechtigte Kärntnerinnen und Kärntner haben am heutigen 5. März die Möglichkeit, zur Wahlurne zu schreiten. Erste Wahllokale öffnen bereits um 7 Uhr.