Wahllokale haben geöffnet Appell des Klagenfurter Bürger­meisters: "Geht zur Wahl" Klagenfurt - Seit 7 Uhr haben die Wahllokale in der Kärntner Landeshauptstadt geöffnet. Auch Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hat bereits seine Stimme abgegeben. Er ruft nun alle Wahlberechtigten dazu auf, ebenfalls von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Büro Bürgermeister

Um 10.04 Uhr hat der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) im Wahllokal Concordia in der Hubertusstraße seinen Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. “Ich habe von meinem demokratischen Wahlrecht Gebrauch gemacht und rufe nun alle wahlberechtigten Menschen in Klagenfurt dazu auf, dies ebenfalls zu tun. Geht zur Wahl, entscheidet mit und gebt eure Stimme ab”, so Scheider. Bis 16 Uhr haben die meisten Wahllokale in der Landeshauptstadt für die Stimmabgabe geöffnet.