Erstes Treffen

Nach Corona: Grazer Mama feierten riesiges Familienfest

Graz - Es war das erste Treffen der mehr als 15.000 Mitglieder zählenden Facebook-Gruppe der „Grazer Mamas“ nach den Corona-Einschränkungen und es war ein voller Erfolg: Hunderte Familien strömten am Samstag in das das Center West in Graz, um dieses große Familienfest gemeinsam zu feiern!

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (200 Wörter)