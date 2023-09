Zukunftsträchtig Diese Neuentwicklung bringt jetzt ein Grazer Start-up auf den Markt Graz - Ob in der Entwicklung neuer Impfstoffe, der Erforschung von Nanoplastik oder der idealen Formulierung pharmazeutischer Wirkstoffe, Partikel und Nanopartikel spielen eine große Rolle. Oft ist allerdings schwer zu verstehen, wie sich die kleinen Teilchen verhalten. Ein wichtiger Faktor dabei ist ihre Größe. Das Grazer Start-up BRAVE Analytics bringt im März ein neues Messgerät auf den Markt, das das Verhalten von den kleinsten Nanopartikeln veranschaulicht. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © Pixabay

Das neue Messgerät von BRAVE Analytics setzt eine patentierte Messmethode für die Partikelanalyse ein. Bei der „OptoFluidic Force Induction“-Methode, kurz OF2i, wird ein Laser durch die flüssige Probe fokussiert, um eine Kraft auf die darin enthaltenen Partikel auszuüben. Die Partikel werden dadurch beschleunigt und die daraus entstandene Geschwindigkeitsänderung gemessen. Sie korreliert mit der Partikelgröße.

Molekulare Prozesse überwachen

Zu den Vorteilen gegenüber herkömmlichen Partikelmessmethoden zählt die einzigartige Möglichkeit, Partikelgrößen kontinuierlich über Sekunden, Minuten bis zu einigen Stunden zu verfolgen. So kann man molekulare Prozesse überwachen, etwa das Verhalten von Proteinen und RNA oder den Abbau von Arzneimitteln im Körper. Die OF2i-Methode liefert eine kontinuierlich aktualisierte Ergebniskurve, die Sekunde für Sekunde zeigt, was in der Probe vor sich geht, während es geschieht.

© Leljak & BRAVE Analytics

Die Nadel im Heuhaufen finden

Auch in der Messung extrem niedriger Partikelkonzentrationen zeigt die neue Methode ihre Stärke. Das Gerät findet die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen: Kein Partikel bleibt unentdeckt. Erste Ergebnisse zum Thema Auslaugen von Nanoplastikteilchen aus Getränkeflaschen liegen vor.

Neugierig?

Das OF2i-Gerät für die Anwendung im Labor heißt BRAVE B-Curious. „Der Name spielt auf die Neugier des Forschenden an,“ so Gerhard Prossliner, Mitgründer und CFO des Startups. „Wir sind selber Forscher, selber sehr neugierig and jetzt auch gespannt, in welchen neuen Entwicklungen und Bereichen BRAVE B-Curious eingesetzt wird. Die Erkenntnisse bringen Forscher sicher einen Vorsprung.“