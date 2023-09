Tag der Entscheidung Diesmal geht es um alles: Entscheidungsspiel der 99ers steht an Graz - Die Moser Medicals mussten sich am Freitag mit einem 2:6 gegen die Black Wings Linz geschlagen gegeben. Die 99ers haben das Spiel am Freitag schon abgehakt, nun liegt der Fokus auf der heutigen Partie in Linz. Und die Grazer werden dabei alles versuchen, um den Einzug in die Playoffs zu schaffen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © 99ers/Grundauer

Die Niederlage ist eindeutig zu hoch ausgefallen: Grundsätzlich ist es aber völlig egal, ob das Spiel 0:1 oder eben 2:6 verloren geht. In der “best of three”-Serie steht es 1:1 – heute kommt es in Linz zur Endentscheidung. Headcoach Johan Pennerborn und sein Coaching-Staff haben die Begegnung analysiert und die entsprechenden Schlüsse daraus gezogen. Die 99ers werden heute mehr alles reinhauen und wollen in Linz erneut bestehen. Mit welchem Line-Up die Grazer in Oberösterreich auflaufen werden, wird kurz nach dem Spielbeginn offiziell gemacht.

Heute ist Entscheidungstag

“Wir sind im Heimspiel leider früh in Rückstand geraten. Und es ist nicht leicht, den Rückstand zu egalisieren beziehungsweise die Partie zu drehen. Dieses Mal ist es uns leider nicht gelungen, aber wir wissen alle, was morgen am Entscheidungstag zu tun ist. Wenn wir alles geben, dann haben wir eine gute Chance, dass wir in Linz gewinnen”, so Captain Mario Altmann gestern.

Fix ist, dass eine große Anzahl von 99ers-Fans der Mannschaft nach Linz folgen werden. Der erste Fanbus ist bereits voll und dank der Unterstützung der 99ers Friends sollen nun mindestens zwei Fanbusse nach Oberösterreich aufbrechen.