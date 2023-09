Knalleffekt! WAC trennt sich von Chef­trainer Robin Dutt Wolfsberg - Paukenschlag: Nach der 2:1-Niederlage in Hartberg gab der RZ Pellets WAC die Trennung von Robin Dutt bekannt. Am heutigen Sonntagvormittag verabschiedete sich der bisherige Cheftrainer von der Mannschaft. Auch Co-Trainer Oliver Barth verlässt das Trainerteam. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Nach dem Spiel gegen den TSV Hartberg kam es zu einem Gespräch zwischen Präsident Dietmar Riegler und Robin Dutt, bei dem man zum Entschluss kam, den bisherigen Cheftrainer des RZ Pellets WAC von seinen Aufgaben zu entbinden. Der RZ Pellets WAC bedankt sich bei Dutt für seinen unermüdlichen Einsatz in Wolfsberg. In seiner 65 Spiele langen Amtszeit gab es 29 Siege, 8 Unentschieden sowie 28 Niederlagen. Dutt: “Der WAC ist mir in den vergangenen zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Das Vertrauensverhältnis zu Dietmar Riegler, meinem Trainerteam und dem Staff war etwas ganz Besonderes. Ich wünsche der Mannschaft, von der ich weiterhin voll überzeugt bin, alles Gute.”