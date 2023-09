Spaß muss sein! Wohlverdient: Der etwas anderer Einsatz der Stadtfeuerwehr Bruck Spielberg - Die Freiwilligen Feuerwehren der Steiermark sind oft im Dauereinsatz. Neben der Freiwilligenarbeit ist es auch wichtig, das essenzielle Wissen an die Jungfloarians weiterzugeben. Die Feuerwehrübungen können oft hart und anstrengend sein. An diesem Tag waren die Feuerwehrmänner und -frauen aber nur zum Spaß im Einsatz. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © FF Bruck-Stadt

Spaß muss auch sein: Vergangene Woche begab sich die Jugend der Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur in die Playworld nach Spielberg. Die Jugendlichen lieferten sich über drei Runden beim Lasertec ein spannendes Duell mit ihren Betreuern. Am Ende mussten sich die Betreuer allerdings geschlagen geben, sehr zur Freude der Jungflorianis. Nach dem auspowernden Duell wurden die Energiereserven bei einem Pizzaessen wieder aufgeladen. Nun können die fleißigen Feuerwehrmänner und -frauen wieder gut gestärkt zu den nächsten Einsätzen ausrücken.