Abgängige Steirerin tot aufgefunden Stainz - Jene seit Mitte Jänner 2023 abgängige 60-Jährige wurde Samstagvormittag, 4. März 2023, tot aufgefunden. Eine Obduktion ergab bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Jäger fanden gegen 10.30 Uhr im Bereich Pichling bei Stainz zwischen einem Acker und einem Bach im Gestrüpp eine weibliche Leiche. Wie es sich bei den weiteren Erhebungen herausstellte, handelte es sich zweifelsfrei um jene 60-Jährige, die seit 15. Jänner 2023 abgängig war. Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass die Frau an jenem Sonntag, ein Lokal in Stainz besucht hatte. Sie verließ das Lokal in offensichtlich betrunkenem Zustand, danach wurde sie nicht mehr gesehen. Trotz der eingeleiteten Suchaktion konnte nicht mehr als die Handtasche der Frau gefunden werden.

Kein Fremdverschulden festgestellt

Bei einer noch am Samstag durchgeführten Obduktion konnte kein konkreter Hinweis auf ein Fremdverschulden festgestellt werden. Eine Todesursache konnte aufgrund des Verwesungszustandes bislang nicht erhoben werden. Die Ermittlungen diesbezüglich werden noch fortgesetzt.