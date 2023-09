Austrian Guides Wie gut kennst du deine Stadt? Steiermark - Mit Charme, Witz und Kompetenz begeistern die staatlich geprüften Fremdenführer Österreichs (Austria Guides) nicht nur ausländische Touristen, sondern auch einheimische Gäste. Bieten sie doch neben Führungen in rund 30 Sprachen eine Vielzahl an unterhaltsamen Touren zu verschiedensten Themengebieten an. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © Fischer

Was manchen nicht bewusst ist: Das Fremdenführer-Gewerbe setzt eine umfassende ein Jahr dauernde fachliche Ausbildung und eine fordernde theoretische und praktische Prüfung voraus, die zum Teil in einer Fremdsprache abgelegt werden muss.

Tag des Fremdenführers

Durch die österreichweit vernetzte Weiterbildungsakademie bleibt das Wissen der Austria Guides stets aktuell. Als äußeres Kennzeichen tragen die Austria Guides eine Plakette mit rot-weiß-rotem Emblem. Rund um den 21. Februar, der als Welttag der Fremdenführers gilt, fanden in ganz Österreich Spezialführungen statt, bei denen die Austria Guides einem breiteren Publikum bewiesen, wie Wissensvermittlung zum Erlebnis werden kann.

Führungen im ganzen Bundesland

In Graz wurden 15 spannende und unterschiedliche Führungsthemen zu verschiedenen Uhrzeiten angeboten; damit ist auch die Kombination von zwei oder mehreren Führungen möglich. So wurden etwa neben Führungen in der Innenstadt auch Bezirke wie St. Leonhard, Geidorf, die Pfarrkirche St. Veit oder die Reininghausgründe (als Bike-Tour mit eigenem Fahrrad) erkundet. Auch eine Kinderführung und ein Theaterspaziergang sowie viele weitere spannende Führungen fanden sich im Angebot. Außerhalb von Graz erwarteten die Austria Guides Gäste in St. Johann bei Herberstein, Leoben, Weiz, Leibnitz, Vordernberg, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Hartberg und Judendorf-Straßengel zu Führungen.