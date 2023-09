Girls do politics Junge Frauen von Spitzenpolitikerinnen der Steiermark gecoacht Steiermark - Das Frauen-Mentoring-Programm der steirischen Grünen, das letztes Jahr erfolgreich Premiere feierte, geht in die Fortsetzung: Seit Freitag haben wieder zehn junge Frauen die Möglichkeit, Spitzenpolitikerinnen in ihrem Berufsalltag zu begleiten und von ihnen gecoacht zu werden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) © Podesser/GrüneStmk

„Girls do politics“ geht mit 10 Frauen in die nächste Runde: Insgesamt 14 Politikerinnen der Grünen nehmen sich die kommenden zwei Monate regelmäßig Zeit, um ihnen Einblick in das Berufsfeld Politik zu geben und sie dazu zu ermuntern, selbst aktiv zu werden. Als Mentorinnen stehen zur Verfügung: die steirische Landessprecherin Sandra Krautwaschl, die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und die beiden Frauensprecherinnen im Landtag und im Gemeinderat, Veronika Nitsche und Manuela Wutte, den jungen Frauen zur Seite. Außerdem mit dabei sind auch mehrere steirische Abgeordnete im Nationalrat, Landtag und in Gemeinderäten.

Beruflich und persönlich unterstützten

Beim Auftakt-Event hielt Klubobfrau Sandra Krautwaschl fest: „Ich freu mich riesig, dass wir auch heuer wieder die Möglichkeit haben, mit jungen Frauen zusammenzuarbeiten und sie in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Sie sind alle top motiviert und haben bei mir einen super ersten Eindruck hinterlassen – jetzt geht’s für uns alle mit vollem Elan in acht Wochen ‚Girls do politics‘!“

Und auch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner richtete sich gleich zu Beginn hochmotiviert an die Teilnehmerinnen: „Seid laut und traut euch! Vernetzt und unterstützt euch, geht aufrecht und lasst euch nicht unterkriegen. Wenn der Gegenwind rau wird, ist das Zeichen dafür, dass ihr stark und am richtigen Weg seid! Veränderung braucht Frauen wie Euch.“