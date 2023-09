Achtung ÖAMTC warnt: "Nach dem Frost auf Schlag­löcher achten" Steiermark - Auf jeden Winter folgen Schlaglöcher. Die Ursache: Bei Minustemperaturen friert das Wasser, das durch defekte Oberflächen in den Straßenbelag eingedrungen ist, und zerreißt den Belag. Mit dem Tauwetter entstehen dort Schlaglöcher, welche die Reifen und das Fahrwerk ernsthaft beschädigen können. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) © Pixabay / Jacob Ode

“Der Straßenerhalter kann unter Umständen für Schäden durch Schlaglöcher haftbar gemacht werden – aber auch für Fahrzeuglenker heißt es in solchen Fällen, die Fahrweise dem Straßenzustand anzupassen”, erläutert Nikolaus Authried, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung. Vorausschauendes Fahren und angepasste Geschwindigkeit seien Voraussetzungen dafür, dass man bei einem Schlagloch noch rechtzeitig reagieren und Schäden am Fahrzeug vermeiden kann. “Wer das nicht tut, riskiert eine Minderung der Ersatzansprüche oder die eigene Haftung”, so Authried.

Straßenerhalter haftet nicht automatisch

Auf kostenlos benutzbaren Straßen haften Land oder Gemeinde nur bei grober Fahrlässigkeit. “Von grober Fahrlässigkeit spricht man zum Beispiel dann, wenn ein ausgeprägtes Schlagloch in der Fahrbahn schon länger bekannt ist, die zuständige Behörde aber nichts dagegen getan hat und die Stelle weder abgesichert noch gekennzeichnet hat”, erklärt Authried. Auf Mautstraßen, wie den vignettenpflichtigen Autobahnen oder Schnellstraßen, begründet bereits eine leichte Fahrlässigkeit eine Haftung des Straßenerhalters.

Im Schadensfall alles dokumentieren

Wenn es durch Frostaufbrüche zu Schäden am Fahrzeug oder gar zu einem Unfall gekommen ist, empfiehlt es sich, alle Details mit Fotos zu dokumentieren und gegebenenfalls Zeugendaten zu notieren. Auch ein polizeiliches Unfallprotokoll könne für die anschließende Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen hilfreich sein. Authried weiß aus den Erfahrungen der ÖAMTC-Rechtsberatung: “Dafür ist zwar in der Regel eine ‘Blaulichtsteuer’ in der Höhe von 36 Euro fällig, diese bekommt man aber mit hoher Wahrscheinlichkeit abgegolten, wenn ein Haftpflichtiger oder die eigene Kaskoversicherung eine Ersatzleistung erbringen.”