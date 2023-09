Im Laufe des Aprils "Jumpzone X" in Villach muss schließen Villach - Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Trampolinspringens in Villach. Wie 5 Minuten exklusiv erfuhr, wird die Jumpzone X im Badstubenweg im Laufe des Aprils zusperren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) Exklusiv © KK

“Ja das stimmt, wir müssen tatsächlich schließen”, berichtet der Geschäftsführer des Villacher Jumpzone-Standortes Andreas Steinbauer exklusiv gegenüber 5 Minuten. “Das Haus wurde verkauft und der neue Eigentümer hat leider andere Pläne”, so Steinbauer weiter. Daher sei der Mietvertrag nicht verlängert worden und man müsse im Laufe des Aprils raus. Im Novembers 2018 hatte man eröffnet, etwas mehr als vier Jahre später ist der Spaß fürs Erste also wieder vorbei. Was jetzt als Nächstes passieren wird und ob man an einen anderen Standort in Villach ziehe, könne derzeit noch nicht gesagt werden, meint Steinbauer abschließend.

#Update – Bereits neue Mieter gefunden

Auch bei der benreal GmbH bestätigt man den Jumpzone-Auszug, den “Rausschmiss” bestreitet man jedoch. “Vielmehr haben wir mit Herrn Steinbauer einvernehmlich einen befristeten Mietvertrag abgeschlossen und vereinbart, im Jänner über eine mögliche Verlängerung zu sprechen”, so Geschäftsführer Harald Wagner. Steinbauer habe einer Verlängerung aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugestimmt. Aktuell würde man an Umbau-/Refreshingpläne arbeiten. “Schon in naher Zukunft werden neue Mieter einziehen”, erklärt Wagner.