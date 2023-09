Anderer Kater wieder wohlauf Tierrettung im Einsatz: Ein Kätzchen konnte nicht gerettet werden Steiermark - Der vergangene Freitag war ein sehr ereignisreicher Tag für die Tierrettung. Für eine Katze kam leider jede Hilfe zu spät, ein Kater konnte jedoch dank der raschen Hilfe der Tierrettung wieder aufgepäppelt werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) SYMBOLFOTO © Tierheim Villach

Der letzte Freitag war leider ein sehr ereignisreicher Tag für die Tierrettung. Nicht nur einen, sondern gleich zwei Blaulichteinsätze direkt hintereinander hielten die Tierretter auf Trab gehalten. Die erste Blaulichtfahrt ging nach Kalsdorf. Eine rot-weiße Katze wurde dort in sehr schlechtem Zustand gefunden. Sie wurde sofort in die Tierklinik gebracht. Wie es bei Blaulichteinsätzen leider öfter der Fall ist, kam für sie jede Hilfe zu spät und sie konnte nicht gerettet werden.

Kater im Gebüsch gefunden

Nachdem die Katze in der Tierklinik abgeliefert wurde, kam schon der nächste Anruf: Ein Kater wurde in schlechtem Allgemeinzustand im Gebüsch gefunden. Er war ganz steif, unterkühlt und ihm ging es so schlecht, dass er nicht einmal mehr auf seine Umgebung reagieren konnte. Sofort machten sich die Tierretter auf den Weg. Der Kater wurde in die Tierklinik Thalerhof gebracht, dort wurde als Ursache eine Vergiftung vermutet. Die Mitarbeiter der Tierklinik haben es geschafft, den Kater erfolgreich zu behandeln. Nun frisst er wieder selbst und ihm geht eindeutig sehr viel besser. Die Tierretung konnte den Kleinen holen und ins Tierheim Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah bringen, wo er hoffentlich bald von seinen Besitzern abgeholt werden wird. Er ist kastriert, gechipt und registriert, leider stimmt die angegebene Telefonnummer nicht mehr. Gefunden wurde der Kater in Vasoldsberg.