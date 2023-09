Bis 2025 Der große Tag: Morgen ist Baustellenstart in Graz Graz - Die Innenstadtentlastung wird mit dem Baustart am 6. März in Angriff genommen, die Bauzeit ist bis Ende 2025 vorgesehen. Ein Überblick über die einzelnen Bauphasen ab März 2023: von Nina Fábián 5 Minuten Lesezeit (616 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

Die Graz Linien bringen Tag für Tag mehr als 300.000 Fahrgäste sicher an ihr Ziel. Die seit Jahren steigende Zahl der Öffi-Nutzer:innen wird sich nicht zuletzt aufgrund des anhaltenden Zuzugs, dem Ausbau von attraktiven Angeboten wie beispielsweise dem Klimaticket und Änderungen im Mobilitätsverhalten auch in den kommenden Jahren in der Landeshauptstadt fortsetzen. Die Konsequenz aus dieser Entwicklung: Der öffentliche Verkehr und mit ihm moderne Mobilitätsangebote in Graz müssen weiter ausgebaut werden. Die Weichen für die Entlastungsstrecke durch die Innenstadt werden nun mit dem Baustellenstart am 6. März gestellt.

Der neue Linienverlauf in der Innenstadt

Die 1,2 Kilometer lange neue Straßenbahnstrecke entlastet ab Ende 2025 das Nadelöhr in der Herrengasse, durch das in der Frühspitze derzeit bis zu 119 Straßenbahnen fahren. Jede zweite 6er- und 7er-Straßenbahn zweigt nach Fertigstellung der Baustelle auf der dann neuen zweigleisigen Strecke von der bestehenden Straßenbahnstrecke westlich des Jakominiplatzes auf Höhe der Schmiedgasse ab. Die neue Strecke führt über die Radetzkystraße, die Neutorgasse, den Andreas-Hofer-Platz über die Tegetthoffbrücke, die Belgiergasse und die Vorbeckgasse, bevor sie im Kreuzungsbereich Annenstraße/Vorbeckgasse in die bestehende Strecke der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 mündet. Insgesamt 963 Tonnen Gewicht muss die Tegetthoffbrücke für den künftigen Straßenbahnbetrieb tragen, weshalb sie planmäßig 2024 statisch ertüchtigt und auch um 1,50 Meter verbreitert wird.

Neue Radwege

Im Zuge der Bauarbeiten für die neue Straßenbahnstrecke wird auch die Infrastruktur für Rad- und Fußgänger:innen im Westen der Innenstadt wesentlich verbessert: Auf einer Länge von 575 Metern führen dann neue Radwege durch die Neutorgasse und über die Tegetthoffbrücke. Bestehende Gehwege werden verbreitet, der Radetzkyspitz wird neu gestaltet und Bäume, Begleitgrünflächen sowie Stauden und Gräser gepflanzt.

Umstieg auf Öffis

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang: „Das Ziel des Landes ist es, so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen. Dafür ist der Bau der Innenstadtentlastungsstrecke ein echter Meilenstein, der die Bedingungen in Graz deutlich verbessert. Ich bin sehr froh, dass wir uns als Land Steiermark schon im Jahr 2018 dazu entschieden haben, diesen historischen Schritt mit viel Geld zu fördern. Auch dieses Projekt zeigt, dass wir den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiterhin forcieren und unseren erfolgreichen Weg fortsetzen.”

Auswirkungen auf Öffis, Autoverkehr & Co.

Bevor Ende 2025 die erste Straßenbahn vom Jakominiplatz Richtung Neutorviertel über die Belgiergasse in die Annenstraße einbiegen kann, sind mehrere Bauphasen für die Umsetzung der Innenstadt-Entlastungsstrecke notwendig. Die einzelnen Bauabschnitte haben dabei auch klarerweise Auswirkungen auf den Verkehr und können für alle Verkehrsteilnehmer:innen mitunter herausfordernd sein: Daher informieren Stadt Graz und Holding Graz auf allen Kanälen und laufend aktualisiert über alle Bereiche rund um den Bau. Beide Webseiten geben in wöchentlich aktualisierten Bauvorschauen unter www.holding-graz.at/weichenstellung und www.graz.at/weichenstellungInfos über mögliche Änderungen im Verkehr (Öffis, Auto, Fußgänger:innen und Radfahrer:innen).

Fahrplan für die Baustelle

Die Innenstadtentlastung wird mit dem Baustart am 6. März in Angriff genommen, die Bauzeit ist bis Ende 2025 vorgesehen.

Ein Überblick über die einzelnen Bauphasen ab März 2023: Phase 1 (Baubeginn ab 6. März): Sperre der Neutorgasse für den KFZ-Verkehr und Beginn der Leitungsarbeiten in der Radetzkystraße (der Verkehr bleibt dort vorerst aufrecht).

(Baubeginn ab 6. März): Sperre der Neutorgasse für den KFZ-Verkehr und Beginn der Leitungsarbeiten in der Radetzkystraße (der Verkehr bleibt dort vorerst aufrecht). Phase 2 (Juni bis Dezember 2023): Sperre der Radetzkystraße (die Sperre reicht vom Jakominiplatz bis zum Radetzkyspitz. Busse fahren dann in beide Richtungen über den Joanneum- und den Opernring).

(Juni bis Dezember 2023): Sperre der Radetzkystraße (die Sperre reicht vom Jakominiplatz bis zum Radetzkyspitz. Busse fahren dann in beide Richtungen über den Joanneum- und den Opernring). Phase 3 (ab Oktober 2023): Beginn der Leitungsarbeiten in der Belgiergasse (der Verkehr bleibt in beide Richtungen vorerst aufrecht).

(ab Oktober 2023): Beginn der Leitungsarbeiten in der Belgiergasse (der Verkehr bleibt in beide Richtungen vorerst aufrecht). Phase 4 (Jänner bis November 2024): Sperre der Tegetthoffbrücke (Ertüchtigung und Verbreiterung der Brücke, Belagsarbeiten in der Neutorgasse, Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten in der Belgier- und Vorbeckgasse).

(Jänner bis November 2024): Sperre der Tegetthoffbrücke (Ertüchtigung und Verbreiterung der Brücke, Belagsarbeiten in der Neutorgasse, Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten in der Belgier- und Vorbeckgasse). Phase 5 (2025): Gleis- und Straßenbauarbeiten (Gleisanschluss von der Vorbeckgasse in die Annenstraße, Schienenersatzverkehr in den Sommerferien für die Linien 1, 4, 6 und 7).

(2025): Gleis- und Straßenbauarbeiten (Gleisanschluss von der Vorbeckgasse in die Annenstraße, Schienenersatzverkehr in den Sommerferien für die Linien 1, 4, 6 und 7). Auf Schiene: Im Oktober 2025 werden Abnahmefahrten durchgeführt, bevor es für die erste Straßenbahn im Regelbetrieb mit Ende November grünes Licht gibt.

Key Facts zur Innenstadtentlastung