Cool! Zurück in die Kindheit: So sieht der Alltag durch die Augen eines kleinen Mädchens aus Graz - Der neue Virtual Reality-Film des Schauspielhaus Graz feiert im Rahmen der Diagonale’23 Premiere: Regisseurin Kurdwin Ayub führt in „Wunderland“ zurück in die Kindheit, indem sie den Alltag durch die Augen eines kleinen Mädchens zeigt. Mit VR-Brille, Kopfhörern und 3D-Sound ist der 15-minütige VR-Farbfilm bei freiem Eintritt erlebbar, von 22. bis 26. März, jeweils von 9:30 Uhr bis 23:00 Uhr, im Foyer des Annenhof Kinos. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Alessio Maximilian Schroder

Nach „Judas (360°)“, „Der Bau“ und dem Nestroy-prämierten VR-Erlebnis „Krasnojarsk: Eine Endzeitreise in 360°“ ist „Wunderland“ die vierte VR-Produktion des Schauspielhaus Graz und die erste Zusammenarbeit mit Kurdwin Ayub, die im Februar 2022 für ihren Film „Sonne“ auf der Berlinale 2022 mit dem Preis für den Besten Erstlingsfilm ausgezeichnet wurde. „Sonne“ war zudem der Eröffnungsfilm der Diagonale’22.

Wunderland

Während man in einer Höhle mit VR-Brille auf der Nase und Kopfhörern mit 3D-Sound auf den Ohren sitzt, erlebt man, wie Mama (Maresi Riegner) und Papa (Valentin Postlmayr) sich um einen kümmern. Sie sind vieles: Künstler*innen, Hipster, Millenials, nur glücklich sind sie nicht. In der modernen Welt muss frau nicht immer ihr Leben und ihre Träume für ein Kind opfern. In „Wunderland“ ist es Papa, dessen Karriere pausiert, weil er sich zu Hause um den Nachwuchs kümmert, während Mama Erfolg hat. Das Kind geht vor. Seine Träume sind nachrangig, Streit ist vorprogrammiert. Draußen tobt ein Sturm, und in der Wohnung ist es nicht viel friedlicher. Liebe und Wut wechseln miteinander ab, bis alles in einem Albtraum kulminiert. Am Ende bleiben Mama und Papa zusammen. So, wie viele Eltern viel zu lange zusammenbleiben.