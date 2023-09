Über 24 Prozent FPÖ weiterhin Platz 2 in Kärnten: "Wenn es so bleibt, sind wir zufrieden" Kärnten - Bei den Kärntner Landtagswahlen kochen im Moment die Emotionen hoch. Die FPÖ und Spitzenkandidat Erwin Angerer haben nach den ersten Hochrechnungen einen Grund zur Freude: Sie legen zu und scheinen in Kärnten den Platz 2 zu halten. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (219 Wörter)

Die Wahllokale in Kärnten haben geschlossen und die Stimmen werden fleißig ausgezählt. Die Zahlen zeigen: Die FPÖ kommt in Kärnten auf rund 24 Prozent und behält somit Platz zwei im Kampf um den Einzug in den Landtag.

“Hoffe, man nimmt uns ernst”

Im Vergleich zu 2018 (22,96 Prozent) legt die Partei zwar nur wenig zu, Spitzenkandidat Erwin Angerer zeigt sich aber dennoch zufrieden: “Wenn es bei 24 Prozent bleibt, oder sogar etwas darüber geht, sind wir zufrieden”, meint er in einer ersten Reaktion. Er hoffe, dass man die FPÖ in Kärnten bei den Gesprächen in Zukunft “ernst nimmt” und man würde “schauen, was dabei rauskommt”. In seiner Heimatgemeinde Mühldorf, in Angerer auch Bürgermeister ist, k onnte er überzeugen: Hier gewinnt die FPÖ satte 13 Prozent dazu.

Überraschung für Angerer

Ein erklärtes Ziel der Partei: Alle Studenten, die nach Wien oder Graz gehen, wieder zurück nach Kärnten zu holen, um die Zukunft des Landes zu stärken. Überrascht zeigt sich Angerer über den Zuwachs der ÖVP, die im Moment mit über 17 Prozent auf Platz drei liegt. “Das hätte ich mir nicht gedacht. Gratulation an Martin Gruber”, so Angerer abschließend.