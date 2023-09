Ergebnisse Landtags­wahlen 2023: So hat die Stadt Villach gewählt Villach - Heute am Sonntag, 5. März 2023 wurde in Kärnten gewählt. Die SPÖ verliert und rutscht unter die gewünschten 40 Prozent. Die FPÖ, ÖVP und Team Kärnten legten zu. Die ÖVP konnte somit den dritten Platz verteidigen. Grüne und Neos schaffen den Einzug aus aktueller Sicht nicht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Comofoto-adobe stock.com

Die ersten Hochrechnungen zum heutigen Wahltag stehen bereits zur Verfügung. Hier gibt es sie noch zum Nachlesen. Die SPÖ war auch in Villach naturgemäß die stärkste Kraft, hat aber in der Draustadt ebenfalls recht hohe Verluste zu verdauen gehabt. An zweiter Stelle landet die FPÖ mit einem kräftigen Plus, deutlich vor der ÖVP, die mit 11,10 Prozent nur knapp über 10 Prozent bleibt, und dem Team Kärnten. Mit dem Ergebnis in der Draustadt wären die Grünen (5,03 Prozent) übrigens in den Landtag eingezogen. Die Ergebnisse im Details gibt es im unten stehenden Diagramm.