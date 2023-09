Landtagswahl in Kärnten Team Kärnten: "Jetzt brechen hoffentlich andere Zeiten auf" Kärnten - Am heutigen 5. März geht in Kärnten die Landtagswahl über die Bühne. Mittlerweile sind die Wahllokale geschlossen, erste Hochrechnungen sorgen für teils überraschende Ergebnisse. Team Kärnten Spitzenkandidat Gerhard Köfer zeigt sich mit den vorläufigen Werten jedoch zufrieden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) Team Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer gibt Interviews. © 5min.at

Freude und Enttäuschung liegen bei der Landtagswahl heute ganz nah bei einander. So sorgten die Hochrechnungen bisher bereits für einige Überraschungen. Mehr dazu liest du im 5 Minuten Live Ticker zur Wahl. Gerhard Köfer, Team Kärnten Spitzenkandidat, zeigt sich mit den bisherigen Ergebnissen aber zufrieden.

“Freunderlwirtschaft wurde abgewählt – jetzt brechen hoffentlich andere Zeiten auf”

Nach der letzten Hochrechnung von SORA (Stand 17.15 Uhr) liegt Team Kärnten bisher bei 9,9 Prozent. “Wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns das Wahlziel von 10 Prozent gesetzt. Es ist in Klagenfurt doch noch einiges möglich, auf das Ergebnis freuen wir uns”, so Köfer in einem ersten Statement. Das bisherige Ergebnis zeige seiner Meinung nach ganz klar, dass sich die Kärntner eine Veränderung wünschen. “Ich glaube, dass die Kärntner – das sieht man ja auch beim Wahlergebnis der SPÖ – einfach dieses System satt haben. Die Freunderlwirtschaft wurde abgewählt und jetzt brechen hoffentlich andere Zeiten auf”, so Köfer.