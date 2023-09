Tolle Leistung Klagen­furterin wird Vize-Staats­meisterin im Bogenschießen Klagenfurt - Auch gestern und heute trifft die Klagenfurterin Sydney Golob in der Olymic Recurve Disziplin wieder voll ins Schwarze. Sie ist die Katniss Everdeen von Kärnten. Auch dieses Jahr konnte sie wieder tolle Erfolge im Bogenschießen erzielen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © Sybille Golob-Hämmerle

Gestern & heute fanden im Sportpark Klagenfurt die ÖSTM/ÖM WA Indoor in Bogenschießen statt. Der Erfolgsweg der Klagenfurterin Sydney Golob ( Archery Club Carinthia ) geht weiter. Bereits seit dem Alter von 12 ist sie eine begeisterte Schützin. Erstmals wurde sie in der allgemeinen Klasse Vize-Staatsmeisterin in der Olymic Recurve Disziplin und darf sich somit über Silber freuen. Nur die mehrmalige Staatsmeisterin Elisabeth Straka konnte Sydney überbieten. Im Mannschaftsteam konnte sie ebenfalls heute Gold holen.