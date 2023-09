Wahlergebnis in Kärnten Rendi Wagner (SPÖ): "Ein Ergebnis, das schmerzt" Kärnten - Während sich FPÖ, Team Kärnten und überraschenderweise auch die ÖVP über Zuwachs freuen können, herrscht bei der SPÖ eher betretenes Schweigen. Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner in einer ersten Reaktion: "Es ist ein Ergebnis, das schmerzt." von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist in der Kärntner Landesregierung eingetroffen. © 5min.at

Bei der Kärntner Landtagswahl gab es bisher einige Überraschungen: Die SPÖ verliert massiv und rutscht sogar unter die 40-Prozent-Marke. Die ÖVP gewinnt hingegen wider aller Erwartungen an Prozent. In einer ersten Reaktion hieß es von Andreas Sucher (SPÖ) man wolle “abwarten”. Lange stellte sich die Frage, wird man die 40 Prozent also “den 4er vorne” schaffen, oder nicht? “Wir haben Kärnten in desaströsen Zustand übernommen und auf die Überholspur gebracht“, so Sucher zur Verteidigung der sinkenden Zahlen.

SPÖ soll Koalitionsgespräche führen

Die rote Spitzenpolitikerin in Österreich, Pamela Rendi-Wagner zeigt sich unterdessen enttäuscht: “Es ist ein Ergebnis, das schmerzt. Jetzt gilt es natürlich, das alles zu analysieren und intern zu diskutieren.” Es sei eine reine Kärnten-Wahl gewesen und keine Bundeswahl. Zudem habe die SPÖ den klaren Auftrag erhalten, Koalitionsgespräche zu führen.

Auch Kaiser enttäuscht

Auch den Landeshauptmann Peter Kaiser schmerzt das Ergebnis seiner SPÖ bei der Landtagswahl. In mehreren Interviews sagte er, er übernehme die „volle Konsequenz“ dafür. Außerdem wolle er jetzt die anderen Landtagsparteien zu “Sondierungen” einladen. Diese Gespräche sollen dann „auf Augenhöhe“ stattfinden.