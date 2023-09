Hallo Frau Holle! Am Montag sind in der Steiermark Schneeflocken bis ins Flachland möglich Steiermark - Montagmorgen kann es vor allem nach Süden und Osten hin ganz leicht regnen oder schneien. Am Nachmittag lockert es im Süden und Westen auf. Die Tageshöchstwerte erreichen 2 bis 7 Grad. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) SYMBOLFOTO © Roberto Tauschmann

Am Montag wird es kühl und unbeständig. Am Morgen kann es vor allem nach Süden und Osten hin ganz leicht regnen oder schneien. Vorübergehend sind Schneeflocken bis ins Flachland möglich. “Am Nachmittag kann es in der West- und Südsteiermark da und dort kurz auflockern, dann ist dagegen im obersteirischen Bergland mit etwas Schneefall, in tiefen Lagen mit Regen zu rechnen. Die Niederschlagsmengen sind sehr gering, die meisten Straßen und Gehwege bleiben vor allem in tiefen Lagen schneefrei“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Die Tageshöchstwerte erreichen 2 bis 7 Grad.

