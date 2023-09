Wow! Kärntner Derby in Play-Offs: VSV bekam KAC "zugelost" Villach / Klagenfurt - Kärntner Eishockeyfans können sich freuen. In den nächsten zwei Wochen wird es zu bis zu sieben Eishockey-Derbys kommen, das wurde heute bekannt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Fotomontage Gert Steinthaler

Bis zu sieben Mal werden die beiden großen Kärntner Eishockeyclubs, der KAC und der VSV, aufeinander treffen. Das hat die heutige Auswahl der Play-Off-Partner ergeben. Dabei ist nur noch der KAC für den letzten Verein, der “wählen” durfte, den VSV, übrig geblieben. Kärntner Eishockeyfans können sich aber in jedem Fall über viel Eishockey-Action in den nächsten Tagen und Wochen freuen. Los geht es bereits übermorgen, am Dienstag, den 7. März, ab 19.15 Uhr in Villach. Das zweite Spiel ist am kommenden Freitag dann in Klagenfurt, am Sonntag geht es wieder nach Villach.