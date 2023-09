Kärntner Landtagswahlen Große Emotionen bei Grünen Wahl­feier: "Es ist euer Applaus, nicht meiner" Kärnten - Die vorläufigen Ergebnisse der Kärntner Landtagswahlen sorgten bereits für einige Überraschungen. So konnten die Grünen zwar ein Plus bei den Stimmen erzielen, für ein Comeback in den Landtag dürfte es jedoch nicht mehr reichen. Bei der Wahlfeier kochen die Emotionen hoch. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © 5min.at

Zwischen Tränen und Applaus wurde Grüne Spitzenkandidatin Olga Voglauer bei der Wahlfeier begrüßt. “Es ist euer Applaus, nicht meiner”, begann die Politikerin ihre Rede. Dem vorläufigem Ergebnis steht man mit gemischten Gefühlen gegenüber. Zwar konnten die Grünen ein Plus erzielen (Hochrechnung Grüne: 3,8 Prozent / Stand 19.50 Uhr), für ein Comeback in den Landtag reichte es jedoch nicht. Der Zukunft sieht man trotzdem positiv entgegen. “Wir werden die nächsten Wahlkämpfe führen, die Organisation weiter aufbauen. Die Kärntner Grünen waren 2018 wirklich am Boden, Olga hat es geschafft die Kärntner Grünen wieder aufzubauen – das war der erste Schritt. Es ist schade, dass ein Comeback nicht gelungen ist, aber es wird uns in fünf Jahren wieder gelingen”, so Stefan Samonig, Grüne Landesgeschäftsführer im Interview mit 5 Minuten.

“Hätten mehr Zeit gebraucht”

Laut Samonig scheiterte der große Wahlerfolg vor allem an einer Sache – nämlich der Zeit. “Ich denke wir haben eine gute Kampagne geführt. Wir hätten noch mehr und länger Fläche gebraucht. In der Politik geht es um Bekanntheit. Die Menschen wählen die Menschen die sie kennen”, meint der Grüne Landesgeschäftsführer. Außerdem ist er fest davon überzeugt: “Kärnten braucht mehr Klimaschutz. Das Bundesland ist hier immer noch an letzter Stelle. Hier wird die nächste Regierung anpacken müssen.”