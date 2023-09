Im Corso Party bei der FPÖ: "Es steht ein Plus vorne!" Klagenfurt - Bei der Wahlparty der FPÖ ist heute Abend feiern angesagt. Die Partei erzielte bei den Landtagswahlen ein deutliches Plus. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © 5min.at

Spitzenkandidat Erwin Angerer ist höchst zufrieden mit dem Ergebnis, das sogar über 24 Prozent ausmacht. “Es steht ein Plus vorne! Das ist Grund zur Freude”, so das erste Fazit des Politikers. Der Bezirk Villach entscheidet nun, ob es noch ein Mandat für die Partei geb wird.

Vier Koalitionen möglich

Wer allerdings laut Angerer seine Strategie ändern muss, sind die Meinungsforscher, die das Ergebnis der Wahl prognostiziert haben. “Das war ja total daneben”, erklärt er und bezieht sich auf den Fakt, dass die SPÖ Prozente verloren, die ÖVP dafür aber – entgegen der Erwartungen – einige Stimmen gewonnen hat. Was die Koalitionen angeht, hält sich Angerer bedeckt. Es gehe nicht “gegen Kaiser”, oder “gegen die SPÖ”. Er wolle abwarten, was die Gespräche ergeben und dann sehen, was passiert. Grundsätzlich wären vier Koalitionen möglich.

Danke ans Team

Abschließend möchte Angerer noch allen Wählern und Helfern danken, die dieses Wahlergebnis möglich gemacht haben – vor allem auch den Frauen aus dem Team. “Wirklich ein Top-Einsatz von allen. Hervorragende Arbeit!”