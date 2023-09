Keine Vermisstenanzeige

Fahndung beendet: Er­mittlungen zu Kindes­entführung laufen weiter

Kärnten - Wegen einer Anzeige eines Kindes kam es am heutigen Freitagabend zu einer Alarmfahndung in drei Kärntner Bezirken. Das Kind soll beobachtet haben, wie ein anderes Kind von einem Mann in ein Auto gezerrt worden ist. Eine Vermisstenanzeige gab es ...